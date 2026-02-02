Belén parla di Maria De Filippi dopo le indiscrezioni di Corona | Una mente incredibile da lei ho imparato tanto

Belén Rodriguez si lascia andare a una lunga intervista a Che Tempo Che Fa e parla di Maria De Filippi. Dopo le voci di una presunta rottura emerse nei giorni scorsi, la showgirl argentina sottolinea quanto la conduttrice le abbia insegnato e quanto la stimi. Solo qualche settimana fa, Fabrizio Corona aveva parlato di tensioni tra le due, ma Belén smentisce ogni divergenza e racconta di un rapporto che ancora oggi considera importante.

