Belen Rodriguez | Al gossip ho dato tanto In amore riempivo vuoti ora ho imparato a vivere la solitudine

Belen Rodriguez ha parlato del rapporto con il mondo del gossip, che è sempre stato centrale nella sua vita: "Ho avuto e dato tanto, ma non credo sia giusto essere presa di mira". Quanto all'amore: "Non volevo stare sola, oggi ho imparato a vivere la solitudine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

