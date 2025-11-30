Blitz antidroga della polizia di Stato in via della Fiera. Qui gli investigatori della squadra mobile di Rimini hanno intercettato e arrestato una vecchia conoscenza del mondo dello spaccio. Un 35enne di origine sudamericana, che già nel gennaio 2024 era finito in manette con oltre 3 chili di droga, stava pedalando quando ha incrociato una pattuglia. È bastato uno sguardo per capire che aveva riconosciuto gli agenti: ha provato prima ad aumentare l’andatura, poi ad abbandonare la bici e scappare a piedi. Durante la fuga ha lanciato dal portapacchi della bicicletta una busta, finita sull’asfalto e subito recuperata dagli investigatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caramelle alla cannabis e hashish: beccato con un chilo di droga