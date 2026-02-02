Basta rendering ora serve pianificazione

Da oggi si torna a parlare di uno stadio nuovo a Prato. La città ha bisogno di una riqualificazione complessiva dell’area, dalla stazione ai magazzini generali. Basta con i rendering, ora serve un progetto concreto e pianificato. È il momento di passare dalle parole ai fatti.

"Giusto che si torni a parlare di stadio a Prato e anche a sognare in grande, la città lo merita. Da sempre sostengo la necessità di una riqualificazione complessiva della zona stadio, dalla stazione ai magazzini generali. Non è però tempo dei rendering, ma di fare pianificazione". Interviene così l'onorevole Erica Mazzetti, deputata pratese di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, sulla questione del nuovo stadio. "E' decisivo aprire un nuovo capitolo nella gestione degli impianti sportivi, da sempre e, soprattutto, durante le giunte Biffoni-Bugetti, nota dolente della città – attacca Mazzetti –.

