Boscaini Confindustria Veneto | Basta ideologia sul Mercosur Ci serve ora

Boscaini di Confindustria Veneto sottolinea come l’attesa per l’approvazione del Mercosur rappresenti un ritardo ingiustificato, considerando che il processo era prevedibile e richiederà ancora tempo prima di essere pienamente operativo. È importante superare le ideologie e concentrarsi sulle opportunità concrete che un accordo commerciale può offrire alle imprese italiane e europee. Il momento richiede pragmatismo e attenzione alle esigenze del settore.

"E' un ritardo pretestuoso. Si sapeva già che il processo di approvazione del Mercosur avrebbe richiesto qualche anno, prima di entrare a regime, soprattutto nel recepimento da parte degli stati del Sud america. E noi adesso che facciamo? Andiamo ad allungare i tempi ulteriormente, dopo mesi e mesi che contestiamo i dazi di Trump. Ecco, questo mi fa molto risentire". Da presidente di Confindustria Veneto, Raffaele Boscaini ha ben presente quali possano essere le ricadute negative sul suo territorio del rallentamento nella "messa a terra" dell'accordo commerciale con i paesi del Mercosur. " Difficile fare stime esatte, ma sicuramente senza quell'accordo rinunceremmo a tantissime opportunità per diversificare le nostre esportazioni, soprattutto in una fase turbolenta come questa ", dice al Foglio.

