Ancora una volta l’incrocio di condizioni avverse dal punto di vista climatico, fitosanitario, ambientale, geopolitico, di mercato e demografico hanno messo a dura prova la resilienza e la tenuta dell’agricoltura romagnola. Messa in archivio l’annata agricola 2025, la Cia Romagna vede il 2026 ancora pieno di sfide impegnative. "La “vulnerabilità” del settore non può essere gestita solo in emergenza o tramite indennizzi" afferma l’associazione di categoria, sollecitando "politiche mirate e interventi rapidi per salvaguardare la tenuta delle aziende agricole e dell’intero territorio; una pianificazione strategica condivisa e una nuova alleanza tra istituzioni, cittadini e agricoltori, per garantire cibo, qualità, tutela ambientale e continuità produttiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Annata agraria difficile: "Settore vulnerabile, serve pianificazione"