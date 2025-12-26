Durante le Feste bastano 20 minuti di movimento al giorno per smaltire quanto mangiato anche giocare con i bambini brucia calorie Rimandare la palestra a gennaio? È un errore | i consigli del prof Rolando Bolognino
Nelle settimane di festa l’attenzione è tutta puntata sul cibo, ma a pesare sulla bilancia – e sul benessere – non sono solo i menù abbondanti. È la sedentarietà. Tra pranzi infiniti, tombolate, film e divani conquistati per diritto acquisito, il movimento quotidiano crolla ai minimi storici. E non servono maratone last-minute per invertire la tendenza: bastano piccoli gesti, continui e sostenibili, per tenere attivo il metabolismo e smorzare gli effetti degli eccessi a tavola. Con il biologo nutrizionista, il professor Rolando Bolognino, abbiamo provato allora a capire quali siano le strategie più semplici – e realistiche – per restare in movimento anche nei giorni in cui la cucina chiama più dei passi sul contapassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Come salvare il benessere in famiglia (anche) durante le feste di Natale: i consigli delle esperte
Leggi anche: Allenare braccia, spalle e glutei a casa è più facile di quanto pensi. Con un paio di manubri leggeri puoi tonificare tutto il corpo, migliorare la postura e risvegliare la forza interiore senza bisogno di una palestra. Bastano pochi esercizi mirati, eseguiti con costanza, per notare braccia più sode, spalle più aperte e glutei più alti. Un workout completo, pratico e motivante, perfetto anche per chi ha poco tempo ma vuole sentirsi più forte e in forma ogni giorno.
«Grazie a chi non si ferma nemmeno durante le feste»; Natale in allerta: come proteggere la tua casa dai furti durante le festività.
“Durante le Feste bastano 20 minuti di movimento al giorno per smaltire quanto mangiato, anche giocare con i bambini brucia calorie. Rimandare la palestra a gennaio? È un ... - Non serve diventare atleti: anche piccoli gesti quotidiani aiutano a tenere attivo il metabolismo durante le festività ... ilfattoquotidiano.it
La buona notizia è che fare attenzione all’alimentazione durante le feste non significa rinunciare al piacere del cibo, ma imparare a gestirlo con equilibrio - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.