Nelle settimane di festa l’attenzione è tutta puntata sul cibo, ma a pesare sulla bilancia – e sul benessere – non sono solo i menù abbondanti. È la sedentarietà. Tra pranzi infiniti, tombolate, film e divani conquistati per diritto acquisito, il movimento quotidiano crolla ai minimi storici. E non servono maratone last-minute per invertire la tendenza: bastano piccoli gesti, continui e sostenibili, per tenere attivo il metabolismo e smorzare gli effetti degli eccessi a tavola. Con il biologo nutrizionista, il professor Rolando Bolognino, abbiamo provato allora a capire quali siano le strategie più semplici – e realistiche – per restare in movimento anche nei giorni in cui la cucina chiama più dei passi sul contapassi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Durante le Feste bastano 20 minuti di movimento al giorno per smaltire quanto mangiato, anche giocare con i bambini brucia calorie. Rimandare la palestra a gennaio? È un errore”: i consigli del prof. Rolando Bolognino

Leggi anche: Come salvare il benessere in famiglia (anche) durante le feste di Natale: i consigli delle esperte

Leggi anche: Allenare braccia, spalle e glutei a casa è più facile di quanto pensi. Con un paio di manubri leggeri puoi tonificare tutto il corpo, migliorare la postura e risvegliare la forza interiore senza bisogno di una palestra. Bastano pochi esercizi mirati, eseguiti con costanza, per notare braccia più sode, spalle più aperte e glutei più alti. Un workout completo, pratico e motivante, perfetto anche per chi ha poco tempo ma vuole sentirsi più forte e in forma ogni giorno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Grazie a chi non si ferma nemmeno durante le feste»; Natale in allerta: come proteggere la tua casa dai furti durante le festività.

“Durante le Feste bastano 20 minuti di movimento al giorno per smaltire quanto mangiato, anche giocare con i bambini brucia calorie. Rimandare la palestra a gennaio? È un ... - Non serve diventare atleti: anche piccoli gesti quotidiani aiutano a tenere attivo il metabolismo durante le festività ... ilfattoquotidiano.it