Basket Sanvito vince a Ostuni ma è follia nel post-gara | tifosi aggrediti e denuncia del club

La partita tra Nuova Sanvito Basket e White City Ostuni si è conclusa con un finale tirato, 57-59 per i visitatori. Dopo il fischio finale, però, la festa si è trasformata in caos. Alcuni tifosi della Sanvito sono stati aggrediti all’esterno del palazzetto, e il club ha subito presentato denuncia alle forze dell’ordine. Il risultato sportivo sembra passare in secondo piano di fronte a questi episodi di violenza.

Subito dopo il termine della partita, alcuni soggetti riconducibili al tifo locale si sarebbero resi protagonisti di atti vandalici e violenti OSTUNI – La Nuova Sanvito Basket vince contro il White City Ostuni con il punteggio di 57–59, nella prima giornata di ritorno del campionato (DR2 girone C), svoltasi ieri, domenica 1 febbraio, presso il Palasport "Vito Gentile"a Ostuni, ma il successo sportivo viene oscurato da gravi episodi di violenza che hanno coinvolto i sostenitori ospiti al termine dell'incontro. Lo rende noto la società ospite in una nota inviata agli organi di informazione. I due punti conquistati permettono alla compagine sanvitese di allungare in classifica chiudendo un match "intenso, corretto ed equilibrato" che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino all'ultimo secondo.

