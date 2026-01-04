Avellino-Palermo tensioni nel post-gara | tre tifosi denunciati

Dopo la partita Avellino-Palermo del 20 dicembre allo stadio Partenio Lombardi, si sono verificati momenti di tensione tra tifosi. Alcuni sostenitori avellinesi, in corteo nel Piazzale degli Irpini e intonando cori, hanno tentato di avvicinarsi al settore ospiti, nonostante le misure di prevenzione del Daspo. Tre tifosi sono stati denunciati per comportamenti ritenuti contrari alla normale convivenza e al rispetto delle norme di sicurezza.

Al termine dell'incontro di calcio Avellino-Palermo, disputato presso lo stadio "Partenio Lombardi" lo scorso 20 dicembre, un gruppo di tifosi avellinesi, dopo aver raggiunto in corteo il Piazzale degli Irpini intonando cori inneggianti i tifosi nei confronti dei quali era stata irrogata la misura di prevenzione del Daspo per accertati episodi di violenza, tentavano di spostarsi verso il settore ospiti. Il pronto e deciso intervento delle Forze dell'Ordine evitava lo scontro. Nella circostanza due tifosi lanciavano corpi contundenti all'indirizzo dei poliziotti e uno inveiva con epiteti tenendo un comportamento violento.

