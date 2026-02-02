Barche sparite tra le onde del ciclone Harry e mille dispersi

Centinaia di persone sono scomparse nel Mediterraneo negli ultimi giorni. Le onde del ciclone Harry hanno inghiottito diverse barche, e al momento non ci sono tracce di molte di queste persone. Le autorità non stanno conducendo ricerche attive e molti dispersi restano senza soccorsi. La situazione rimane molto critica, e le famiglie attendono notizie.

La denuncia arriva da Mediterranea, che si basa sulle testimonianze raccolte da Refugees in Libia e Tunisia: "Agghiacciante silenzio dei governi di Malta e Italia" Mille persone delle quali non si ha più traccia, che potrebbero essere state inghiottite dalle onde del Mediterraneo nelle ultime settimane e che non sono neppure cercate. A dare conto dell'ultima possibile tragedia è Mediterranea Saving Humans, che lancia l'allarme sulla base di nuove testimonianze raccolte da Refugees in Libia e Tunisia: "Potrebbero essere mille le persone disperse in mare durante il ciclone Harry". Il mare non sente ragioni: naufragi, vento a forza 9 e otto barche scomparse tra Sfax e Lampedusa. Spiagge sparite, barche affondate, macchine in mare: Palermo si sveglia con oltre 200 interventi dei vigili dopo il ciclone Harry. Maltempo a Palermo: circa 190 interventi in 24 ore, Vigili del Fuoco raddoppiano il dispositivo e salvano automobilista e oltre 20 imbarcazioni ad Arenella e al Molo Trapezoidale. Va pur detto che Trump non è il solo a meritarsi record d'infamità. Anche il nostro bel mare azzurro ha i suoi primati di rotta migratoria più letale al mondo: soltanto ieri almeno altri 50 morti accertati, ma ci sono altre barche sparite dai radar.

