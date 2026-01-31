La Crimea è russa Spero fosse ubriaco È scontro tra Barbero e Calenda
Lo scorso 29 gennaio, a Torino, si è acceso uno scontro tra Alessandro Barbero e Carlo Calenda sulla questione della Crimea. Durante un evento al PalaAsti, il professore ha detto “La Crimea è russa”, scatenando una reazione ferma da parte di Calenda, che ha risposto con sarcasmo: “Spero fosse ubriaco”. La discussione si è fatta subito acceso, con i presenti che hanno assistito a un confronto diretto tra le posizioni opposte sulla penisola contesa.
Scontro a distanza tra Alessandro Barbero e Carlo Calenda sulla Crimea. Lo scorso 29 gennaio, durante un evento al PalaAsti di Torino, il professore Alessandro Barbero ha partecipato a un incontro con Angelo D'Orsi, noto sostenitore della Russia, e tra gli argomenti si è parlato anche di Crimea. "Democrazia in tempo di guerra", era il titolo dell'evento, con sottotitolo "Censurare l’informazione, disciplinare la cultura e la scienza". In collegamento erano presenti anche Marco Travaglio, Francesca Albanese e Moni Ovadia. A un certo punto del suo ragionamento, Barbero parla della Crimea e tira in ballo Calenda: " Avete presente dov’è la Crimea? Forse il senatore Calenda direbbe che è in Ucraina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cosa ha detto Barbero sulla Crimea: «È in Russia, forse Calenda direbbe che è in Ucraina. Che Dio lo perdoni»«Avete presente dov’è la Crimea? Forse il senatore Calenda direbbe che è in Ucraina. Che Dio lo perdoni. La Crimea è in Russia». Così Alessandro Barbero durante un evento al PalaAsti di Torino lo scor ... msn.com
«La Crimea è in Russia». L'uscita di Barbero e la replica di Calenda: «Era ubriaco?»Alessandro Barbero è di nuovo al centro di una vivace polemica. Dopo il contestato intervento a favore del No nel referendum sulla giustizia, lo storico è autore di un'affermazione che ha scatenato un ... msn.com
Barbero e D'Orsi "la Crimea è sempre stata russa" Due storici che piegano la storia alla loro ideologia, ciò è un peccato grave. No — la Crimea non è sempre stata russa. La sua storia è piuttosto complessa e fatta di molti passaggi di mano. Versione chiara e b facebook
La Crimea NON era russa ben prima. Era tatara. I russi in Crimea hanno commesso un primo genocidio in epoca zarista e un secondo nel 1953 sotto Stalin. x.com
