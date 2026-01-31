Carlo Calenda attacca Alessandro Barbero dopo la frase sulla Crimea in Russia spero sia ubriaco

Carlo Calenda attacca duramente Alessandro Barbero dopo le sue dichiarazioni sulla Crimea. Il leader di Azione ha commentato con tono deciso, definendo le parole dello storico sull’argomento come fuori luogo. La polemica si è accesa subito, con Calenda che ha chiesto rispetto e ha sottolineato come le affermazioni di Barbero possano alimentare confusioni su un tema così delicato.

Una frase di Alessandro Barbero su Crimea, Russia e Ucraina ha scatenato la dura risposta di Carlo Calenda. Durante un intervento, lo storico Barbero ha chiamato in causa Calenda affermando che "la Crimea si trova in territorio russo". Immediata la replica del leader di Azione, che non ha risparmiato critiche allo storico. Crimea, le parole di Barbero scatenano la reazione di Calenda Cosa ha risposto Calenda a Barbero: Crimea e Alto Adige Le polemiche per gli incontri sulla Russia a Torino Crimea, le parole di Barbero scatenano la reazione di Calenda "Avete presente dov'è la Crimea? Forse il senatore Calenda direbbe che è in Ucraina.

