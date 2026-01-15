Adrano in casa aveva una serra di marijuana | arrestato 61enne

Un uomo di 61 anni di Adrano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo il ritrovamento di una serra di marijuana nella sua abitazione. L’intervento ha portato al sequestro di piante e attrezzature utilizzate per la coltivazione indoor. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto alla produzione illegale di sostanze stupefacenti sul territorio.

Coltivazione indoor scoperta dalla Polizia. Un 61enne di Adrano è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo che gli agenti hanno scoperto una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana all'interno della sua abitazione. L'uomo, che gode della presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, aveva allestito autonomamente l'impianto, vivendo da solo nell'appartamento e gestendo personalmente la coltivazione. L'indagine e la scoperta della serra. La scoperta è avvenuta nell'ambito delle attività di contrasto allo spaccio e alla detenzione di stupefacenti.

