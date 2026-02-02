Bambino fatto scendere dal bus l’autista incontra la famiglia | Sono sollevato ora l’azienda deve decidere se licenziarmi o meno

Dopo aver fatto scendere un bambino di 11 anni dall’autobus in mezzo alla neve, a sei chilometri da casa, l’autista Salvatore Russotto ha incontrato i genitori del ragazzo. L’uomo si dice sollevato, ma ora aspetta di sapere se l’azienda deciderà di licenziarlo o meno.

L’autista Salvatore Russotto, il 61enne che ha fatto scendere dall’autobus in mezzo alla neve e a 6 km da casa un 11enne per un biglietto sbagliato, ha incontrato la famiglia del piccolo. «È stata una bella cosa, ci siamo rinfrancati», ha commentato l’autista alla trasmissione 1mattina news su Rai 1 al termine dell’incontro. Russotto, che nei giorni scorsi aveva già chiesto scuse ai genitori del piccolo, ha raccontato quanto accaduto, spiegando che quel giorno era particolarmente stressato e agitato. Il racconto dell’autista: «Ero nervosissimo quel giorno». «Quella mattina ero stato aggredito da un signore che era arrivato in ritardo e ha iniziato ad imprecare, io per farlo salire mi sono fermato lontano dalla fermata e una signora su mi ha iniziato ad insultare », ha spiegato Salvatore.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Salvatore Russotto

Salvatore Russotto, l’autista del bus, ha incontrato la famiglia del bambino di 11 anni che ha camminato 6 chilometri nella neve per tornare a casa.

Salvatore Russotto, l’autista coinvolto nell’incidente con il bambino di 11 anni, si è incontrato con la famiglia del ragazzo in un incontro a porte chiuse.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Salvatore Russotto

Argomenti discussi: Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi; Bimbo di 11 anni costretto a scendere dal bus perché aveva il biglietto, ma non quello…; Belluno, 11enne costretto a 6 km a piedi nella neve: aperta inchiesta; Belluno, il bimbo fatto scendere dal bus: Daremo battaglia, dice la famiglia.

Salvatore Russotto, l'autista incontra la famiglia del bambino fatto scendere dal bus: «Sono sollevato. Ora l'azienda dovrà decidere se licenziami o meno»Un incontro a porte chiuse tra l'autista Salvatore Russotto e la famiglia del bambino di 11 anni che ha percorso 6 chilometri a piedi tra la neve dopo essere sceso dal bus perché ... ilmattino.it

Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it

Salvatore Russotto, l'autista incontra la famiglia del bambino fatto scendere dal bus: «Sono sollevato. Ora l'azienda dovrà decidere se licenziami o meno» facebook

Un bambino di 11 anni, Riccardo, fatto scendere da un bus nel Cadore perché il biglietto non era corretto. Sei km a piedi, al buio, nella neve, sotto zero. Le regole servono. Ma mai prima della tutela di un minore. Buon senso e umanità non sono optional. x.com