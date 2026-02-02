Bambino abbandonato dal bus | il caso suscita indignazione e richieste di responsabilità da parte del ministro De Carlo

Un bambino di 11 anni di Cortina d’Ampezzo è stato lasciato a piedi sulla strada innevata dopo essere sceso da un autobus della linea Calalzo-Cortina. Il ragazzino ha dovuto camminare per sei chilometri per tornare a casa, mentre sui social e tra i cittadini cresce l’indignazione. Il caso ha portato anche le parole del ministro De Carlo, che chiede responsabilità e chiarimenti sulla vicenda.

Un undicenne di Cortina d’Ampezzo è stato abbandonato a piedi su una strada innevata dopo essere sceso da un autobus della linea Calalzo-Cortina, costretto a camminare per sei chilometri per tornare a casa. L’episodio, avvenuto sabato 30 gennaio 2026, ha scosso la comunità bellunese e ha generato un’ondata di indignazione su social media e nei principali organi di informazione. Il ragazzo, che fa parte del team di sci del club Dolomiti Cadore di San Vito, ha ripreso la sua routine sportiva già il giorno successivo, partecipando al Grand Prix Lattebusche di Auronzo nella categoria Cuccioli, senza però classificarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bambino abbandonato dal bus: il caso suscita indignazione e richieste di responsabilità da parte del ministro De Carlo. Approfondimenti su Cortina d’Ampezzo Bus Bambino abbandonato dal bus diventa simbolo olimpico: «Malagò mi ha chiamato, credevo fosse una battuta» Un bambino di 11 anni del Bellunese, lasciato a piedi perché senza biglietto, diventerà il simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Bambino abbandonato a terra dopo l’ultimo stop: l’autista del bus si scusa pubblicamente a Belluno Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve, dopo essere stato fatto scendere dall’autobus a Belluno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cortina d’Ampezzo Bus Argomenti discussi: Ragazzino abbandonato dal bus sotto la neve: I miei interminabili sei chilometri a piedi, infreddolito e con due zaini sulle spalle; Bambino cacciato dal pullman e abbandonato al gelo: aperta un’inchiesta, sospeso l’autista; Bambino abbandonato alla fermata del bus sotto la neve, sospeso l'autista: Verificheremo i fatti con le registrazioni degli impianti di videosorveglianza; A bordo senza biglietto olimpico: bambino fatto scendere dal bus e costretto a tornare a casa a piedi, sotto la neve. Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it Bambino lasciato a piedi dal bus, la madre risponde alle parole dette dall’autistaUn incidente tra un autista di bus e un bambino di 11 anni solleva un dibattito su responsabilità e comunicazione. bigodino.it Bambino abbandonato nella neve dal bus, l’autista si scusa: "Mi fa male il cuore" >> https://buff.ly/PO7v0OV - facebook.com facebook

