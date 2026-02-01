Bambino abbandonato dal bus diventa simbolo olimpico | Malagò mi ha chiamato credevo fosse una battuta

Un bambino di 11 anni del Bellunese, lasciato a piedi perché senza biglietto, diventerà il simbolo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Malagò gli ha telefonato, lui pensava fosse uno scherzo. La storia ha fatto il giro del paese e ora il ragazzino sarà al centro della cerimonia di apertura, portando con sé una vicenda che ha colpito tutti.

Un bambino di 11 anni originario del Bellunese, rimasto a piedi dopo essere stato allontanato da un autobus della linea Dolomiti Bus per mancanza del biglietto da 10 euro, diventerà protagonista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’evento, che si terrà a Cortina d’Ampezzo, ha accolto la storia del ragazzino come simbolo di un percorso che, dopo un momento di esclusione, si trasforma in riscatto e riconoscimento. La proposta è arrivata direttamente dalla Fondazione Milano Cortina 2026, con un contatto telefonico da parte di Giovanni Malagò, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha chiesto alla famiglia di partecipare all’evento più atteso dell’anno sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bambino abbandonato dal bus diventa simbolo olimpico: «Malagò mi ha chiamato, credevo fosse una battuta» Approfondimenti su Belluno 11 Il bambino lasciato giù dal bus avrà un ruolo nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi. La mamma: «Ha chiamato Malagò, pensavo fosse uno scherzo» Un bambino di 11 anni, lasciato a terra dall’autista dell’autobus, avrà un ruolo nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Sospeso l’autista che ha cacciato il bambino dal bus perché senza biglietto ‘olimpico’. “Disumano, è abbandono di minore” Un autista di un bus a Belluno ha fatto scendere un bambino di 11 anni perché senza biglietto “olimpico”. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Belluno 11 Argomenti discussi: Ragazzino abbandonato dal bus sotto la neve: I miei interminabili sei chilometri a piedi, infreddolito e con due zaini sulle spalle; Bambino cacciato dal pullman e abbandonato al gelo: aperta un’inchiesta, sospeso l’autista; Autista del bus lascia a piedi 11enne a Vodo, 6 km a piedi sotto la neve: rischio ipotermia, madre indignata; Bambino abbandonato alla fermata del bus sotto la neve, sospeso l'autista: Verificheremo i fatti con le registrazioni degli impianti di videosorveglianza. Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it A Vodo di Cadore un bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus cammina 6 km nella neve. E parte la denunciaHa camminato per sei chilometri, da solo, al freddo e sotto la neve, per tornare a casa dopo la scuola. Protagonista della vicenda è un bambino di 11 anni di Vodo di Cadore, nel Bellunese, costretto a ... tg.la7.it Bambino abbandonato nella neve dal bus, l’autista si scusa: "Mi fa male il cuore" >> https://buff.ly/PO7v0OV - facebook.com facebook

