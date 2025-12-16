La Musica dei Cieli il programma completo | protagonisti date e orari dei concerti nei luoghi di culto a Milano

La Musica dei Cieli celebra la sua ultima settimana a Milano, con 19 concerti nei luoghi di culto della città. Il festival, che promuove la grande musica internazionale e la diversità culturale, vede protagonisti oltre venti artisti provenienti da tutto il mondo. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura, con appuntamenti in luoghi suggestivi e ricchi di storia.

Milano – Dopo il successo degli appuntamenti con Enrico Intra, Nada, Radiodervish, Michael Guttman, si apre l'ultima settimana di programmazione de La Musica dei Cieli, il Festival che porta la grande musica nei luoghi di culto di Milano, Diciannove concerti, oltre venti artiste e artisti provenienti da tutto il mondo – dall'Europa al Nord Africa, dall'Asia alle Americhe – danno vita a una rassegna corale, attenta alla pluralità delle voci e alla rappresentanza di genere, elemento identitario che da anni caratterizza il Festival. Mercoledì 17 dicembre spazio alla sassofonista svizzera Nicole Johänntgen con Solo III, una performance che trasforma il respiro in materia musicale.

