Aveva un dolore lì | Maria Rita Parsi la rivelazione di Luxuria a La volta buona

Il mondo della televisione piange Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente. La psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale si è spenta lasciando un vuoto tra colleghi e pubblico. La notizia si è diffusa rapidamente, e in molti ricordano il suo sorriso e la sua capacità di ascolto. La sua morte ha colpito soprattutto chi aveva seguito le sue apparizioni in TV e apprezzato il suo modo diretto di parlare di temi delicati.
Il mondo della televisione è in lutto dopo l’annuncio della scomparsa di Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, volto noto di numerosi salotti televisivi e professionista riconosciuta per il suo valore umano e culturale. Una figura centrale nel dibattito pubblico su infanzia, educazione e diritti dei minori, capace di unire rigore scientifico e sensibilità comunicativa. La notizia della sua morte ha scosso profondamente colleghi, conduttori e telespettatori, anche perché la sua ultima apparizione sul piccolo schermo risaliva a pochi giorni fa. Un’assenza improvvisa, arrivata come un fulmine a ciel sereno, che ha lasciato sgomenti quanti la conoscevano e la seguivano da anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Mi ha solo detto che aveva un dolore…”. Maria Rita Parsi, il racconto dell’ospite vip da Caterina Balivo
La conduttrice Caterina Balivo fatica a nascondere l’emozione mentre presenta la puntata del 2 febbraio 2026 di “La volta buona”.
E’ morta Maria Rita Parsi, la psicoterapeuta aveva 78 anni
Stamattina a Roma è morta Maria Rita Parsi, una figura molto nota nel mondo della psicologia.
