Durante i Grammy Awards 2026, Bad Bunny sale sul palco, vince il premio e si commuove. Prima di ringraziare Dio, l’artista portoricano lancia un messaggio forte: “ICE fuori. Non siamo selvaggi né animali”. Poi, sorprende tutti con un attacco a Trump, dedicando il riconoscimento a chi ha dovuto lasciare la propria terra per inseguire un sogno.

“Voglio dedicare questo premio a tutte le persone che hanno dovuto lasciare la propria patria per inseguire i propri sogni. Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: ICE fuori”. Sono le durissime parole di Bad Bunny che ha vinto il premio come Miglior album dell’anno ai Grammy Awards 2026, considerati gli Oscar della musica mondiale. È la prima volta che un album in lingua spagnola si aggiudica il primo premio. “Porto Rico”, ha esordito Bad Bunny in spagnolo, ringraziando coloro che hanno creduto in lui, che hanno lavorato all’album e sua madre. L’artista ha poi rimarcato: “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: ICE fuori. Non siamo selvaggi né animali”: Bad Bunny ai Grammy Awards 2026 vince, si commuove e poi attacca Trump

Approfondimenti su Bad Bunny Grammy

Durante i Grammy 2026, Bad Bunny ha fatto il suo discorso più politico.

Durante i Grammy Awards 2026, diversi artisti hanno deciso di far sentire la loro voce contro le politiche di Donald Trump e l’ICE.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bad Bunny Grammy

Argomenti discussi: Bad Bunny fa la storia ai Grammy: è il primo artista latino a vincere l'Album dell'Anno; Grammy Awards, Bad Bunny contro l'ICE: Non siamo alieni, siamo umani; Grammy, le star della musica contro l’Ice. Trump: Inguardabili. Wildflower di Billie Eilish è la miglior …; Ai Grammy Bad Bunny contro l'Ice: 'Non siamo animali'.

Bad Bunny vince l'album dell'anno ai Grammy Awards 2026 x.com

Si è conclusa la 68ª edizione dei #Grammys, andata in scena questa sera a Los Angeles. Tantissimi i momenti da ricordare e gli artisti che hanno partecipato: dal ritorno di #HarryStyles, che ha premiato Bad Bunny come album dell’anno, a #CharliXCX, che h - facebook.com facebook