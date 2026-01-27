Condannata banda di spacciatori il complice in fuga aveva portato la Finanza nel covo dove erano nascosti 4 chili di cocaina

La Guardia di Finanza ha scoperto e sequestrato quasi 4 chili di cocaina in un covo nascosto, grazie all’intervento di un malvivente in fuga che ha condotto le autorità sul luogo. L’operazione si è conclusa con l’arresto di una banda di spacciatori, dimostrando l’efficacia delle indagini e l’attenzione costante nel contrasto al traffico di droga.

Era stato decisamente rocambolesco l'arresto, da parte della Guardia di Finanza, fatto nell'ottobre del 2024 quando un malvivente in fuga aveva condotto le Fiamme Gialle direttamente nel covo dove i complici tenevano nascosti quasi 4 chili di cocaina. Per il trio, tutti cittadini albanesi difesi.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Guardia di Finanza Cocaina nel negozio di telefoni, arrestato il titolare. Aveva anche soldi nascosti in una botola Aprilia, chiuso centro scommesse covo di spacciatori e pregiudicati: hashish trovato nel cestino La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Guardia di Finanza Argomenti discussi: Scambiata per una borseggiatrice, nasconde oltre 3 chili di cocaina nella borsa: 37enne albanese condannata a 4 anni e multa di 20mila euro. Il fortino della droga a Falsomiele, torna libero uno dei capi di una banda di spacciatoriIl gip ha ritenuto non più attuale la misura cautelare per Sergio Sangiorgio, anche sulla scorta di un'assoluzione per reati simili da parte del tribunale di Marsala. Era finito in carcere a settembre ... palermotoday.it Sgominata banda di spacciatori a Niscemi, quattro arrestiQuattro persone sono state arrestate dalla polizia a Niscemi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione in esecuzione provvedimento restrittivo emesso dal gip di Gela su richiesta ... ansa.it Diventano definitive altre tre condanne per la banda che assaltava con le bombe i bancomat del Chietino, terrorizzando interi paesi con esplosioni notturne così potenti da sventrare istituti di credito e uffici postali #cronaca #Abruzzo - facebook.com facebook Truffe agli anziani: 26enne condannata a cinque anni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.