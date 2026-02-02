Avellino emergenza sangue | l' appello del Servizio Immunotrasfusionale del Moscati

Nei prossimi giorni, il Servizio Immunotrasfusionale dell'ospedale

In queste settimane stiamo affrontando una grave carenza di sangue e c’è bisogno della collaborazione di tutti.Nel video che accompagna questo nuovo appello ci sono Alessia, Ahmed, Francesco, Paola, Angelo, Antonio, Francesca, Giuseppe: sono medici, infermieri, operatori socio-sanitari, studenti universitari del Polo didattico, tecnici di laboratorio che hanno risposto con generosità a un’emergenza che riguarda l’intera comunità. L’Azienda si è mobilitata e sta continuando a farlo. È un segnale importante. Ma non basta ancora.Ogni giorno il sangue è indispensabile per interventi chirurgici, emergenze e terapie salvavita.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

L’ospedale Moscati di Avellino segnala una significativa carenza di scorte di sangue.

Il Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale Moscati di Avellino comunica una significativa carenza di scorte di sangue, che interessa diverse strutture sanitarie della regione.

Avellino, intervento salvavita su 71enne con dissezione aorticaAVELLINO – È arrivato al pronto soccorso in condizioni disperate, con una delle emergenze più temute in ambito vascolare. Un uomo di 71 anni, residente in provincia di Napoli, è stato operato d’urgenz ... cronachedellacampania.it

Ospedale Moscati ad Avellino, 71enne napoletano salvato dall'equipe di chirurgia vascolareGiunto al pronto soccorso del Moscati con una grave emergenza vascolare, un 71enne del Napoletano ha avuto salva la vita grazie a un complesso intervento eseguito ... ilmattino.it

Grave carenza di sangue, situazione critica: Appello alla donazione Il Servizio Immunotrasfusionale (Simt) dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una gravissima carenza di sangue, criticità che in queste settimane sta interessand - facebook.com facebook