Grave carenza di sangue al Moscati appello alla donazione
Il Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale Moscati di Avellino comunica una significativa carenza di scorte di sangue, che interessa diverse strutture sanitarie della regione. Si invita la popolazione a valutare la possibilità di donare, contribuendo a garantire le necessità dei pazienti in questo momento critico. La donazione è un gesto semplice e fondamentale per sostenere il sistema sanitario locale.
Il Servizio Immunotrasfusionale (Simt) dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una gravissima carenza di sangue, criticità che in queste settimane sta interessando numerose strutture sanitarie della Campania. Questa mattina, la Direzione Sanitaria ha riunito il Comitato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Grave carenza di sangue, situazione critica: appello alla donazione
Leggi anche: Poliziotto morto, appello a donazione sangue per l’agente ferito
Grave carenza di sangue al Moscati - Il Servizio Immunotrasfusionale (Simt) dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una gravissima carenza di sangue, criticità che in queste settimane sta interessando numerose ... irpinia24.it
Il provvedimento è stato motivato “dalla grave carenza di personale medico pediatrico e neonatologico” facebook
Il Friuli affronta una grave carenza di medici di famiglia e l’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha pubblicato un avviso per affidare incarichi di lavoro autonomo nelle cure primarie, nei distretti di Udine e dintorni. Scopri di più giornaleprevidenza.it x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.