Grave carenza di sangue al Moscati appello alla donazione

Il Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale Moscati di Avellino comunica una significativa carenza di scorte di sangue, che interessa diverse strutture sanitarie della regione. Si invita la popolazione a valutare la possibilità di donare, contribuendo a garantire le necessità dei pazienti in questo momento critico. La donazione è un gesto semplice e fondamentale per sostenere il sistema sanitario locale.

Il Servizio Immunotrasfusionale (Simt) dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino segnala una gravissima carenza di sangue, criticità che in queste settimane sta interessando numerose strutture sanitarie della Campania. Questa mattina, la Direzione Sanitaria ha riunito il Comitato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

