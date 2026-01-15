Grave carenza di sangue all'ospedale Moscati di Avellino | appello a donare

L’ospedale Moscati di Avellino segnala una significativa carenza di scorte di sangue. La Direzione sanitaria ha convocato il Cobus per valutare e attuare le misure necessarie a fronteggiare questa emergenza. Si invita la popolazione a considerare la donazione di sangue, importante per garantire le cure ai pazienti in cura presso la struttura.

