Grave carenza di sangue all'ospedale Moscati di Avellino | appello a donare
L’ospedale Moscati di Avellino segnala una significativa carenza di scorte di sangue. La Direzione sanitaria ha convocato il Cobus per valutare e attuare le misure necessarie a fronteggiare questa emergenza. Si invita la popolazione a considerare la donazione di sangue, importante per garantire le cure ai pazienti in cura presso la struttura.
Il nosocomio irpino denuncia una grave carenza di sangue e, questa mattina, la Direzione sanitaria ha riunito il Cobus per adottare misure che possano contenere l'emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
