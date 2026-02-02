La maggior parte degli autovelox in Italia non rispetta ancora le norme di legge. È quanto emerge dai dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che conferma come l’effetto deterrente di questi dispositivi sia compromesso. Assoutenti lancia l’allarme: con autovelox non a norma, si rischia di perdere un importante strumento di sicurezza stradale.

Sono ancora pochi gli autovelox ad essere in regola. A dirlo sono i dati emersi dal censimento svolto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fra l'altro, si tratterebbe di un risultato molto parziale, dal momento che in questi mesi soltanto 3.800 su 11mila dispositivi presenti sul territorio nazionale sono stati registrati nella piattaforma dedicata. Preoccupata dalla situazione, Assoutenti ha chiesto urgentemente un tavolo per discutere della problematica: sarebbe infatti in arrivo una pioggia di ricorsi contro le multe. Il censimento, fortemente voluto dal Mit, doveva essere il primo passo verso una regolarizzazione dei dispositivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox non in regola, Assoutenti lancia l'allarme: “Così si perde l’effetto deterrente”

