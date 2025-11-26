ANVUR sotto il controllo del Ministero | l’allarme degli accademici Viscomi | Così si perde terzietà rischio da ministero della cultura popolare

Nel corso della puntata odierna di Politicamente Scorretto (in onda su Fast News Platform, Piana Tv, Radio Onda Verde) il conduttore Domenico Nardo ha posto una domanda centrale per il futuro dell’università italiana al professor Antonio Viscomi, docente dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Al centro del dibattito, la riforma dell’ ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, recentemente finita nell’occhio del ciclone per il suo passaggio sotto la diretta supervisione del Ministero. Un tema che, come ricordato dallo stesso Nardo, è stato sollevato da Antonio Nesci, editore da anni residente a Perugia, su La Prima Pagina che ha analizzato i rischi di una valutazione universitaria non più indipendente. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - ANVUR sotto il controllo del Ministero: l’allarme degli accademici. Viscomi: “Così si perde terzietà, rischio da ministero della cultura popolare”

