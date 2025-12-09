Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 8-13 dicembre

Scopri le posizioni degli autovelox mobili attivi questa settimana, dal 8 al 13 dicembre. La Polizia di Stato ha reso pubblici i percorsi e le tratte stradali in cui sono operativi gli strumenti di controllo della velocità, per garantire maggiore sicurezza sulle strade durante i prossimi giorni.

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

