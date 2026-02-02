Auto vandalizzate ad Angri | la nuova segnalazione

Nuovi atti di vandalismo scuotono Angri, questa volta in piazza Trivio. Un residente ha segnalato sui social che qualcuno ha rotto il finestrino della sua auto, cercando di rubare qualcosa all’interno. La paura cresce tra i cittadini, che chiedono più controlli e più sicurezza nelle zone parcheggio.

Nuovi atti vandalici ai danni delle auto parcheggiate ad Angri. E' la volta di piazza Trivio, come denunciato da un cittadino sui social: ignoti, infatti, hanno danneggiato il finestrino della sua vettura in sosta, allo scopo di ripulirla di eventuali oggetti custoditi internamente. Cresce l'allarme sicurezza in zona.

Segnalata un'altra serie di atti vandalici a Pastena, in via Maiuri.

Nella notte ad Angri si è verificata una sparatoria in via La Mura, con colpi di pistola contro un’auto.

Angri, Spari sull'auto in sosta: s'indaga sulla ritorsioneAuto colpita e danneggiata dall'esplosione di una serie di proiettili, in piena notte. Indagano i carabinieri. L'inquietante episodio risale alla notte scorsa, ad Angri, in via La ... ilmattino.it

Sparatoria ad Angri nella notte: colpi di pistola contro un'auto, si indagaSparatoria, la notte scorsa, ad Angri: poco dopo la mezzanotte, in via La Mura, un residente nel quartiere avrebbe notato la presenza di alcune persone sospette che poi si sarebbero allontanate rapida ... salernotoday.it

