Autista del bus Salvatore Russotto incontra la madre del bimbo lasciato a piedi non sta percependo stipendio

Salvatore Russotto, l’autista del bus che ha lasciato l’undicenne a piedi tra freddo e neve, ha incontrato la madre del ragazzo. La donna ha raccontato quello che è successo e come il figlio sia stato lasciato solo sulla strada. Russotto, invece, non sta ricevendo lo stipendio da mesi e questa situazione ha peggiorato la tensione intorno al caso. La vicenda sta facendo discutere tutta la comunità.

Salvatore Russotto, l’autista del bus che ha lasciato a piedi nonostante il freddo e la neve il bimbo di 11 anni diretto da San Vito di Cadore a Vodo di Cadore, ha incontrato la madre dell’undicenne. Il giovane era sprovvisto di un ticket valido per la corsa ed è sceso dal mezzo, percorrendo 6 chilometri al gelo. L’autista, attualmente sospeso a tempo indeterminato, non sta percependo lo stipendio. L'incontro tra Salvatore Russotto e la famiglia del bimbo Salvatore Russotto sarà licenziato? Le parole della famiglia del bimbo Il post "premonitore" di Russotto nel 2024 L’incontro tra Salvatore Russotto e la famiglia del bimbo Intervistato da 1mattina news, Salvatore Russotto ha parlato dell’incontro con la madre del bambino: “Ho potuto stringerle la mano, è stata una cosa bella. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Autista del bus Salvatore Russotto incontra la madre del bimbo lasciato a piedi, non sta percependo stipendio Approfondimenti su Salvatore Russotto Bambino 11 anni lasciato a piedi, il rimorso dell'autista del bus Salvatore Russotto: "Ho sbagliato, mi scuserei anche in ginocchio" Salvatore Russotto, l’autista del bus, si scusa pubblicamente dopo aver lasciato a piedi un bambino di 11 anni sotto la neve. Bimbo lasciato a piedi nella neve, l’autista del bus rompe il silenzio: “Pronto a tutto” L’autista dell’autobus che ha lasciato un bambino di 11 anni nel cuore delle montagne di Belluno rompe il silenzio. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Salvatore Russotto Argomenti discussi: Belluno, autista si scusa. Al bimbo proposto ruolo in cerimonia apertura Milano Cortina; Bambino lasciato a piedi dal bus a Belluno, l’autista Salvatore: Sono mortificato, chiedo scusa; L’autista del bus Dolomiti: Neve, traffico, Olimpiadi. Chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi; San Vito di Cadore: chiede scusa l'autista del bus che ha lasciato a piedi l'undicenne. Salvatore Russotto, l'autista incontra la famiglia del bambino fatto scendere dal bus: «Sono sollevato. Ora l'azienda dovrà decidere se licenziami o meno»Un incontro a porte chiuse tra l'autista Salvatore Russotto e la famiglia del bambino di 11 anni che ha percorso 6 chilometri a piedi tra la neve dopo essere sceso dal bus perché ... ilmattino.it Autista del bus Salvatore Russotto incontra la madre del bimbo lasciato a piedi, non sta percependo stipendioSalvatore Russotto, l'autista del bus che ha lasciato a piedi il bimbo tra freddo e neve, ha incontrato la madre dell'undicenne: il racconto. virgilio.it Salvatore Russotto, l'autista incontra la famiglia del bambino fatto scendere dal bus: «Sono sollevato. Ora l'azienda dovrà decidere se licenziami o meno» facebook Ecco la versione dell'autista Salvatore Russotto, 61 anni originario di Agrigento. A leggere le sue parole si capisce che è mortificato. Rimane comunque la follia dell'aumento del 400% del biglietto. ps. Ovviamente comunque colpa dei veneti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.