Australian Open Sinner senza freni batte Shelton e vola in semifinale Musetti si ritira | era avanti di due set su Djokovic Quando giocherà ora l’azzurro

Jannik Sinner ha battuto Shelton e si è qualificato per le semifinali degli Australian Open. Il tennista italiano ha dimostrato tutta la sua forza, vincendo senza troppi problemi. Nel frattempo, Musetti si è ritirato mentre era avanti di due set contro Djokovic, lasciando il pubblico in attesa di sapere quando tornerà in campo.

Jannik Sinner conquista i quarti di finale degli Australian Open, il primo Slam della stagione, nel match contro lo statunitense Ben Shelton. L'azzurro si qualifica così per la semifinale contro Djokovic, grazie al ritiro di Musetti per infortunio, dopo aver superato Shelton in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4. Sinner tornerà a giocare venerdì 30 gennaio, con un orario in via di definizione, per la semifinale sul campo della Rod Laver Arena. Il ritiro di Musetti. Lorenzo Musetti, invece, ha vissuto un quarto di finale sfortunato. L'azzurro, avanti di due set contro Novak Djokovic (6-4, 6-3, 1-3), ha dovuto ritirarsi a causa di un problema muscolare alla coscia destra.

