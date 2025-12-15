Premi ai vertici Ausl Pestelli FdI rilancia la polemica | La Regione non risponde porterò la questione in aula

I premi di risultato assegnati ai vertici dell'Ausl Romagna, annunciati ad agosto e pari a 96 mila euro, riaccendono le polemiche politiche. Pestelli di FdI critica la mancanza di risposte dalla Regione e annuncia un intervento in aula, alimentando il dibattito sulla trasparenza e le risorse nel settore sanitario.

