Treni | sciopero nazionale Personale del Gruppo FS Trenitalia Trenitalia Tper e Trenord | fino a domani sera

Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Dalle ore 21:00 di giovedì 27 alle ore 21:00 di venerdì 28 novembre 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Treni: sciopero nazionale Personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord: fino a domani sera

