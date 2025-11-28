Treni | sciopero nazionale fino a stasera Personale del Gruppo FS Trenitalia Trenitalia Tper e Trenord Sciopero anche dei giornalisti Rai
Dalle 5,30 sciopero di 24 ore dei giornalisti Rai per il rinnovo del contratto. —– Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Di seguito la comunicazione di Trenitalia: Dalle ore 21:00 di giovedì 27 alle ore 21:00 di venerdì 28 novembre 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per i treni a media e lunga percorrenza, i treni garantiti sono consultabili al seguente link Treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero. Per il trasporto Regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
