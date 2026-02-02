Augusta Grimaldi muore in un incidente sulla Frosinone-Mare Era in auto con il marito

Augusta Grimaldi, 81 anni di Priverno, ha perso la vita in un incidente sulla strada Frosinone-Mare. Era in auto con il marito e tornava a casa dopo aver passato la giornata a Terracina. L’incidente si è verificato nel territorio di Sonnino, niente da fare per la donna, che è morta sul colpo. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica è ancora da chiarire, le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e verificano cosa sia successo.

Stava facendo rientro a casa con suo marito dopo una domenica trascorsa a Terracina, Augusta Grimaldi, la donna di 81 anni di Priverno che ha perso la vita ieri nell'incidente che si è verificato sulla Frosinone Mare, nel territorio di Sonnino. La loro auto è uscita fuori strada andando a impattare contro il guardrail all'ingresso di una delle due stazioni di servizio che si trovano nei pressi del chilometro 9 della strada statale 699 dell'Abbazia di Fossanova. Un impatto violento che non ha lasciato scampo all'anziana mentre il marito, rimasto ferito, è stato trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

