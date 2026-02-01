Incidente mortale sulla Frosinone-Mare perde la vita una donna Ferito il marito

Questa domenica pomeriggio, sulla strada Frosinone-Mare, si è verificato un grave incidente. Una donna ha perso la vita e il marito è rimasto ferito. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase d’accertamento.

La tragedia nel territorio di Sonnino. La vittima è un'anziana di 81 anni; sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 1 febbraio, sulla Frosinone-Mare. Nel sinistro, avvenuto nel territorio di Sonnino, ha perso la vita una donna. Dalle informazioni a disposizione si tratta di una anziana di 81 anni di Priverno che si trovava in auto con il marito. Sul posto, non appena è stato lanciato l'allarme, sono intervenuti i sanitari del 118, che nulla hanno potuto per salvare la vita all'81enne, insieme ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l'auto su cui viaggiava la coppia, per cause che sono ancora in fase di accertamento, ha sbandato finendo contro il guardrail.

