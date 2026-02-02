Dopo l’incidente di ieri allo Zini, Audero ha preso parola sui social per rassicurare tifosi e addetti ai lavori. Il portiere della Cremonese ha spiegato di stare bene, anche se l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. L’attenzione ora si concentra su come si svilupperanno le prossime ore.

Inter News 24 Audero, intervenuto sui social, ha voluto rassicurare tutti dopo il brutto episodio che l’ha visto coinvolto ieri in Cremonese Inter. A poche ore dal brutto episodio allo Stadio Zini, Emil Audero rompe il silenzio. L’ex portiere nerazzurro, oggi alla Cremonese, ha affidato ai canali social del club grigiorosso un videomessaggio per rassicurare tifosi e addetti ai lavori sulle sue condizioni di salute dopo l’esplosione del petardo che lo ha coinvolto durante il match contro l’Inter. Audero, il messaggio dopo l’incidente col petardo in Cremonese Inter. Nonostante lo spavento e i dolori avvertiti nell’immediato post-partita, il portiere ha mostrato grande serenità, pur non nascondendo la gravità di quanto accaduto sotto gli occhi del presidente di Lega Simonelli. 🔗 Leggi su Internews24.com

Audero rassicura tutti: «Sto bene, ma poteva andare molto peggio». Il messaggio dopo la follia dello Zini

Approfondimenti su Audero Inter

Ultime notizie su Audero Inter

