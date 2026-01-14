Anno scolastico 2026 27 attivati due nuovi indirizzi di studio alle superiori
A partire dall'anno scolastico 2026/27, le scuole superiori di Agrigento introdurranno due nuovi indirizzi di studio. Questa novità offrirà agli studenti maggiori opportunità di formazione e specializzazione, contribuendo a diversificare l’offerta educativa della città. La scelta di nuovi percorsi formativi mira a rispondere alle esigenze del territorio e a favorire un più ampio sviluppo delle competenze degli studenti.
Dal prossimo anno scolastico anche gli studenti agrigentini potranno scegliere nuovi indirizzi di studio nelle scuole secondarie di secondo grado. Questi percorsi si aggiungeranno a quelli già esistenti e saranno attivati a partire dall’anno scolastico 202627.La misura è contenuta in un decreto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
