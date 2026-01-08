Iscrizione contemporanea a due percorsi universitari | cosa prevede la normativa Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il question time del 5 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV ha affrontato il tema delle iscrizioni contemporanee a due percorsi universitari. Con l’intervento di Sara Cannas, docente esperta, si è analizzata la normativa vigente e le eventuali implicazioni di questa possibilità, offrendo chiarimenti utili per studenti e professionisti interessati a questa soluzione.

Nel question time del 5 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sara Cannas, docente esperta, è stata discussa una questione importante relativa alla possibilità di iscriversi contemporaneamente a due percorsi universitari. Un focus particolare è stato posto sul caso specifico di chi intende frequentare sia un percorso abilitante sia un corso CLIL. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

