Attacco con droni su miniera ucraina durante tregua | 15 morti tra i lavoratori in zona di conflitto
Durante una tregua, un attacco con droni ha colpito una miniera nell’est dell’Ucraina, provocando la morte di 15 lavoratori. L’attacco si è verificato in un momento in cui si sperava di ridurre la violenza nella zona, ma la situazione resta estremamente fragile e tesa. I minatori erano al lavoro quando sono stati colpiti, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e ancora più confuso.
Un attacco con droni ha ucciso 15 minatori in una zona mineraria dell’est dell’Ucraina, durante una tregua che avrebbe dovuto ridurre i livelli di violenza in un’area già devastata dal conflitto. L’attacco è avvenuto nella tarda mattinata del 1° febbraio 2026, in un’area controllata dalle forze ucraine ma strategica per il controllo delle risorse energetiche locali. I droni, ritenuti di origine russa, hanno colpito direttamente il sito minerario, distruggendo parte delle strutture e causando l’esplosione di un deposito di materiale esplosivo. Il bilancio umano è stato devastante: tra i morti ci sono lavoratori che si trovavano in profondità nelle gallerie, molti dei quali non sono stati recuperati in tempo a causa del crollo delle vie di accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu
