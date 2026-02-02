Attacco con droni su miniera ucraina durante tregua | 15 morti tra i lavoratori in zona di conflitto

Durante una tregua, un attacco con droni ha colpito una miniera nell’est dell’Ucraina, provocando la morte di 15 lavoratori. L’attacco si è verificato in un momento in cui si sperava di ridurre la violenza nella zona, ma la situazione resta estremamente fragile e tesa. I minatori erano al lavoro quando sono stati colpiti, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico e ancora più confuso.

Un attacco con droni ha ucciso 15 minatori in una zona mineraria dell’est dell’Ucraina, durante una tregua che avrebbe dovuto ridurre i livelli di violenza in un’area già devastata dal conflitto. L’attacco è avvenuto nella tarda mattinata del 1° febbraio 2026, in un’area controllata dalle forze ucraine ma strategica per il controllo delle risorse energetiche locali. I droni, ritenuti di origine russa, hanno colpito direttamente il sito minerario, distruggendo parte delle strutture e causando l’esplosione di un deposito di materiale esplosivo. Il bilancio umano è stato devastante: tra i morti ci sono lavoratori che si trovavano in profondità nelle gallerie, molti dei quali non sono stati recuperati in tempo a causa del crollo delle vie di accesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa notte, nella regione di Dnipropetrovsk, due persone hanno perso la vita in un attacco russo con droni.

Un attacco con droni ha colpito Kiev, provocando due vittime e cinque feriti.

