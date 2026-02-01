Ucraina nessuna tregua | morti in attacco russo con droni a Dnipro
Questa notte, nella regione di Dnipropetrovsk, due persone hanno perso la vita in un attacco russo con droni. L’attacco ha colpito ancora una volta senza sosta, dimostrando che la guerra tra Russia e Ucraina continua senza pause. La zona è sotto shock, e i soccorritori sono al lavoro per verificare eventuali altre vittime o danni.
(Adnkronos) – Nessuna tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nella notte in un attacco russo nella regione ucraina centrale di Dnipropetrovsk. A renderlo noto, le autorità locali. Un uomo e una donna nella città di Dnipro "sono morti a causa di un attacco nemico con droni", ha dichiarato in un messaggio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
