Attaccato hacker alla Sapienza | sito oscurato task force per la sicurezza al lavoro
La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker che ha messo offline il sito e il portale per le prenotazioni degli esami. Le autorità hanno attivato una task force per migliorare la sicurezza e cercare di ripristinare i servizi il prima possibile. Gli studenti e il personale universitario sono rimasti senza accesso alle piattaforme online, mentre le indagini continuano per individuare i responsabili.
La Sapienza di Roma è vittima di un attacco informatico: bloccati sito e portale per la prenotazione degli esami. Tecnici dell’ateneo e dell’Acn al lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Sapienza Roma
Attacco hacker all'università La Sapienza di Roma: sito e sistemi bloccati
Un attacco hacker ha preso di mira l’Università La Sapienza di Roma.
Attacco hacker a La Sapienza, bloccati sito e sistemi dell’ateneo romano
Questa mattina l’università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker.
Ultime notizie su Sapienza Roma
Argomenti discussi: Anguillara, il risveglio di un paese sotto choc. Nessuno li ha lasciati in pace.
Attacco hacker alla Sapienza, stop ai sistemi di rete: interviene l’Agenzia per la cybersicurezzaUna task force tecnica, spiegano dall'università, è al lavoro per analizzare l'estensione dell'incidente e avviare le procedure di bonifica ... romatoday.it
Attacco hacker all'università La Sapienza di Roma: colpiti e bloccati diversi sistemi e serviziAttacco degli hacker all'Università La Sapienza di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Gli ... rainews.it
Attacco hacker all'università La Sapienza: sito in down e diversi servizi bloccati - facebook.com facebook
Forio, dati recuperati dopo l’attacco hacker x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.