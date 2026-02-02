Attaccato hacker alla Sapienza | sito oscurato task force per la sicurezza al lavoro

La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker che ha messo offline il sito e il portale per le prenotazioni degli esami. Le autorità hanno attivato una task force per migliorare la sicurezza e cercare di ripristinare i servizi il prima possibile. Gli studenti e il personale universitario sono rimasti senza accesso alle piattaforme online, mentre le indagini continuano per individuare i responsabili.

