Attaccato hacker alla Sapienza | sito oscurato task force per la sicurezza al lavoro

Da fanpage.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker che ha messo offline il sito e il portale per le prenotazioni degli esami. Le autorità hanno attivato una task force per migliorare la sicurezza e cercare di ripristinare i servizi il prima possibile. Gli studenti e il personale universitario sono rimasti senza accesso alle piattaforme online, mentre le indagini continuano per individuare i responsabili.

La Sapienza di Roma è vittima di un attacco informatico: bloccati sito e portale per la prenotazione degli esami. Tecnici dell’ateneo e dell’Acn al lavoro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Sapienza Roma

Attacco hacker all'università La Sapienza di Roma: sito e sistemi bloccati

Un attacco hacker ha preso di mira l’Università La Sapienza di Roma.

Attacco hacker a La Sapienza, bloccati sito e sistemi dell’ateneo romano

Questa mattina l’università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Sapienza Roma

Argomenti discussi: Anguillara, il risveglio di un paese sotto choc. Nessuno li ha lasciati in pace.

attaccato hacker alla sapienzaAttacco hacker alla Sapienza, stop ai sistemi di rete: interviene l’Agenzia per la cybersicurezzaUna task force tecnica, spiegano dall'università, è al lavoro per analizzare l'estensione dell'incidente e avviare le procedure di bonifica ... romatoday.it

attaccato hacker alla sapienzaAttacco hacker all'università La Sapienza di Roma: colpiti e bloccati diversi sistemi e serviziAttacco degli hacker all'Università La Sapienza di Roma. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un attacco ransomware che avrebbe colpito e bloccato diversi sistemi e servizi dell'ateneo. Gli ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.