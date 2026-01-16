Festa patronale di San Bassiano Fanfullino d’oro a Chiara Scotti ai vertici della Banca d’Italia

In occasione della festa patronale di San Bassiano, la città si prepara ad accogliere diverse iniziative culturali e ricreative, che coinvolgeranno cittadini e visitatori. Le celebrazioni, che si svolgeranno da oggi a domenica, includono passeggiate, visite guidate, mostre e eventi musicali. Tra i momenti salienti, il conferimento del Fanfullino d’oro a Chiara Scotti, dirigente della Banca d’Italia, testimonia l’attenzione della comunità verso figure di rilievo e iniziative cultur

Tutto pronto in città per le celebrazioni in onore del patrono San Bassiano, in programma lunedì. Quest'anno gli eventi decolleranno già da oggi con passeggiate culturali, visite guidate agli ex conventi di San Cristoforo e San Domenico per proseguire domani con concerti, mercatini del baratto, mostre di pittura e aperture straordinarie dei musei cittadini, e domenica con laboratori, visite e degustazioni. Lunedì invece le celebrazioni si apriranno alle 9.30 con il ritrovo nella cripta del duomo dove sono previsti gli interventi del vescovo Maurizio Malvestiti e del primo cittadino Andrea Furegato.

