Doppietta di Viegas e gol di Grasso | l' Atletico Catania supera 3-0 l' Acquedolcese

L'Atletico Catania 1994 Viagrande ha ottenuto una vittoria casalinga contro l'Acquedolcese, conclusa con il punteggio di 3-0. La partita è stata decisa dalla doppietta di Viegas e dal gol di Grasso, che hanno contribuito a consolidare i tre punti in classifica per la squadra etnea. Un risultato importante nel percorso stagionale dell'Atletico Catania.

Anche oggi doppietta a Manfredonia.. Altre due stufe a pellet riparate.. Vendita, assistenza, installazioni, pulizie e ricambi di stufe a pellet. Vendita di pellet e bombole gas. Antennista. Bollino caldaie.. Pepè di Ferri Matteo dal 1965 al servizio del cliente, Via Ma - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.