Doppietta di Viegas e gol di Grasso | l' Atletico Catania supera 3-0 l' Acquedolcese

Da cataniatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Atletico Catania 1994 Viagrande ha ottenuto una vittoria casalinga contro l'Acquedolcese, conclusa con il punteggio di 3-0. La partita è stata decisa dalla doppietta di Viegas e dal gol di Grasso, che hanno contribuito a consolidare i tre punti in classifica per la squadra etnea. Un risultato importante nel percorso stagionale dell'Atletico Catania.

Tre gol e tre punti. Importante successo casalingo dell'Atletico Catania 1994 Viagrande, che regola l’Acquedolcese per 3-0. Decidono la gara di ieri pomeriggio, allo stadio Francesco Russo, Ebanilson Viegas autore di una doppietta e Giuseppe Grasso con un preciso colpo di testa.La squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

