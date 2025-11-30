Il Paris Saint-Germain inciampa nel Principato e torna da Monaco con una sconfitta che lascia segni pesanti sulla classifica e sul morale. Al Louis II finisce 1-0 per i padroni di casa, grazie alla rete firmata da Takumi Minamino, protagonista nel momento decisivo della sfida. Per il PSG, che sognava di dare continuità alla corsa scudetto, è un brusco stop che complica il cammino nella quattordicesima giornata di Ligue 1. Minamino colpisce, Pogba rientra. La partita resta in equilibrio per oltre un’ora, con il Monaco capace di sfruttare le proprie ripartenze e il PSG a cercare varchi senza trovare soluzioni pulite. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Psg ko a Monaco, decide Minamino. Marsiglia beffato nel finale