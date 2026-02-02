All’Armory di New York, Lutkenhaus segna un record personale esplodendo nella top 5 di sempre sui 600 indoor. La gara è stata un susseguirsi di emozioni, con atleti che hanno dato il massimo. Hocker ha vinto il duello con Kerr, regalando spettacolo ai presenti. La 118ª edizione dei Millrose Games ha portato in pista tante prestazioni di livello, confermando il meeting come uno degli appuntamenti più attesi della stagione indoor.

Tante prestazioni di spessore e grande spettacolo in generale all’Armory Track&Field Center di New York in occasione della 118ma edizione dei Millrose Games, prestigioso meeting internazionale valevole come seconda tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. È mancato il singolo acuto clamoroso da world record, ma la qualità media delle gare si è rivelata davvero notevole ed in linea con le aspettative. Prosegue l’impressionante percorso di crescita del baby prodigio a stelle e strisce Cooper Lutkenhaus, che ha piazzato un eccellente 1:14.15 nei 600 metri abbassando di oltre un secondo il miglior tempo mondiale della stagione e attestandosi al quinto posto nelle liste globali indoor di tutti i tempi sulla distanza a soli 17 anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Atletica, Lutkenhaus esplode a New York entrando nella top5 di sempre sui 600 indoor. Hocker vince il duello con Kerr

