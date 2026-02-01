LIVE Atletica World Indoor Tour New York 2026 in DIRETTA | Blake e Asher Smith fulmini nei 60! Zampata di Hocker nel doppio miglio

Nella notte di New York si sono svolti i primi sprint del World Indoor Tour 2026, con Blake e Asher Smith che hanno dominato i 60 metri, sorprendendo il pubblico presente. Intanto, Hocker ha fatto registrare una zampata nel doppio miglio, lasciando tutti a bocca aperta. Le prove di oggi hanno messo in evidenza i protagonisti di questa stagione, tra emozioni e performances di alto livello.

CL ICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.12: Queste le protagoniste dei 1000 metri donne: 1 Gabija Galvydyte LTU 2:35.17 2 Addy Wiley USA 3:05.23 3 Maggi Congdon USA 4 Natoya Goule-Toppin JAM 2:37.55 5 Jemma Reekie GBR 2:39.74 6 Meghan Hunter USA 7 Sage Hurta Klecker USA 2:36.13 8 Tsige Duguma ETH 9 Victoria Bossong USA 23.11: Il giamaicano Campbell con 21.77, record mondiale stagionale, va al comando della gara del peso, Kovacs sale a 21.21, terzo Enekewechi con 20.63 23.10: Lo statunitense Lutkenhaus vince con il primato mondiale stagionale di 1'14?15,, secondo posto per McKiver con 1'14?77, record personale, terzo Jewett con 1'15?48

