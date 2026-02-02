Astrobotanica Recensione | quando la sopravvivenza passa dalla botanica

Un nuovo gioco di sopravvivenza arriva tra gli appassionati di scienza e natura. Si chiama Astrobotanica e combina esplorazione, coltivazione e ricerca in un mondo che richiede calma e attenzione. Il ritmo è lento, ma la profondità delle scelte e delle sfide coinvolge chi decide di provarlo. La botanica diventa il cuore di un’esperienza che mette alla prova le capacità di adattamento e di gestione delle risorse.

Astrobotanica è un gioco di sopravvivenza a forte impronta scientifica che fonde esplorazione, coltivazione e ricerca in un'esperienza dal ritmo rilassato ma ricca di profondità. L'ambientazione è la Terra preistorica, un mondo primordiale e incontaminato in cui il giocatore interpreta Xel, un botanico alieno di altissimo livello inviato in missione per recuperare semi rari indispensabili a salvare il proprio pianeta natale. A seguito di un incidente, Xel resta bloccato su questo pianeta ostile, popolato da animali primitivi, umani arcaici e soprattutto da un'atmosfera tossica per la sua specie, incapace di respirare ossigeno.

