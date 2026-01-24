Sorry Baby recensione | sopravvivenza emotiva in un film profondo e sincero

La nostra recensione di Sorry, Baby, esordio di Eva Victor prodotto da Barry Jenkins: ellissi, ricordi, traumi e guarigione per raccontare con rara sensibilità le conseguenze silenziose del dolore. Quello di Eva Victor con Sorry, Baby (di cui è interprete e regista) è un esordio cinematografico folgorante, caratterizzato da sincerità e una rara sensibilità. Prodotto da Barry Jenkins, il film non segue uno sviluppo lineare e si poggia con convinzione su una narrazione ellittica e cadenzata. Ottime le prestazioni di un cast capace di attraversare il dolore senza mai cadere nell’enfasi, per un racconto intenso che mostra a modo suo le conseguenze silenziose del dolore. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

