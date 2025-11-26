Valentina Casi Mumec | Quando la rigenerazione passa dalla cultura
Il Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione è un museo di rilevanza regionale, candidato con parte delle sue collezioni ad esser patrimonio alla Memoria del Mondo per Unesco. E’ un viaggio nella storia della comunicazione: dal precinema alla telegrafia, dalla scrittura al cinema fino alle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
