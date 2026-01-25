Assistenza agli studenti disabili Alfano | Così i comuni non reggono più il sistema va ripensato

Il servizio di assistenza agli studenti disabili ad Agrigento, conosciuto come Asacom, rappresenta una questione di crescente importanza. Le criticità emerse evidenziano la necessità di rivedere e migliorare il sistema, poiché le attuali risorse e modalità non sembrano più sostenibili per i comuni. Un ripensamento strutturale è essenziale per garantire un supporto efficace e duraturo alle famiglie e ai ragazzi coinvolti.

L’assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Agrigento risponde punto per punto sul servizio Asacom: ore, costi, regole e criticità che da mesi alimentano polemiche e malcontento tra le famiglie Il servizio Asacom ad Agrigento (l’assistenza agli studenti disabili) è da tempo al centro del dibattito pubblico tra critiche, richieste delle famiglie e difficoltà amministrative. Dopo diversi interventi sul piano politico e prese di posizione da parte di genitori e operatori del settore, AgrigentoNotizie ha intervistato Gioacchino Alfano, assessore comunale alla Pubblica istruzione, per analizzare e chiarire la situazione attuale, le scelte effettuate e le prospettive future.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Emilia-Romagna: quasi 10 milioni ai Comuni per l’assistenza agli studenti con disabilitàLa Regione Emilia-Romagna conferma il suo impegno nell’inclusione scolastica, destinando quasi 10 milioni di euro ai Comuni per sostenere gli studenti con disabilità.

Gli studenti disabili avranno l'assistenza fino a giugno: il Comune stanzia oltre 642 mila euroIl Comune di Agrigento ha confermato il finanziamento di oltre 642 mila euro per garantire l’assistenza agli studenti con disabilità grave fino a giugno.

