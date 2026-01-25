Assistenza agli studenti disabili Alfano | Così i comuni non reggono più il sistema va ripensato

Il servizio di assistenza agli studenti disabili ad Agrigento, conosciuto come Asacom, rappresenta una questione di crescente importanza. Le criticità emerse evidenziano la necessità di rivedere e migliorare il sistema, poiché le attuali risorse e modalità non sembrano più sostenibili per i comuni. Un ripensamento strutturale è essenziale per garantire un supporto efficace e duraturo alle famiglie e ai ragazzi coinvolti.

L'assessore alla Pubblica istruzione del Comune di Agrigento risponde punto per punto sul servizio Asacom: ore, costi, regole e criticità che da mesi alimentano polemiche e malcontento tra le famiglie Il servizio Asacom ad Agrigento (l'assistenza agli studenti disabili) è da tempo al centro del dibattito pubblico tra critiche, richieste delle famiglie e difficoltà amministrative. Dopo diversi interventi sul piano politico e prese di posizione da parte di genitori e operatori del settore, AgrigentoNotizie ha intervistato Gioacchino Alfano, assessore comunale alla Pubblica istruzione, per analizzare e chiarire la situazione attuale, le scelte effettuate e le prospettive future.

