Isee 2026 l’Inps annuncia i nuovi valori entro gennaio | casa e figli abbassano l’indicatore arretrati in arrivo per l’assegno unico

L’Inps comunicherà entro gennaio 2024 i nuovi valori dell’Isee 2026, aggiornati secondo le recenti modifiche della Legge di Bilancio. Le variazioni, che riguardano principalmente case e nuclei familiari numerosi, abbassano l’indicatore economico. Questi cambiamenti potrebbero influire sull’accesso a prestazioni sociali, tra cui l’assegno unico. È importante conoscere i nuovi parametri per una corretta pianificazione delle agevolazioni.
L'Inps comunicherà entro gennaio i valori aggiornati per il calcolo dell'Isee 2026. La Legge di Bilancio introduce due modifiche sostanziali che riducono l'indicatore economico per proprietari di immobili e nuclei familiari numerosi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
